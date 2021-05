Serie B | Prima volta di un arbitro donna in serie B, arbitrerà Reggina-Frosinone

La gara in programma lunedì 10 maggio alle 14 all’Oreste Granillo di Reggio Calabria potrà anche non valere nulla per la classifica delle due compagini che andranno a sfidarsi, Reggina e Frosinone, la prima ormai tagliata fuori dal discorso play-off, al seconda matematicamente salva. La sfida assume però una valenza decisamente rilevante per un altro aspetto. Sarà la prima gara del campionato di serie B ad essere diretta da un arbitro donna. Sarà la campana Maria Marotta, di Sapri, a dirigere la contesa e a scrivere la storia di questo sport e di questo mestiere.

A lei sono arrivati anche gli auguri del presidente della Lega B Mauro Balata che su Twitter ha scritto “Una storica prima volta: Maria Marotta sarà la prima direttrice di una gara della Serie B in Reggina-Frosinone. Augurandole un buon lavoro speriamo di vedere sempre più donne dirigere le partite della Serie B”