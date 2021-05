Lamezia, Piccioni chiede ai commissari l’utilizzo degli spazi all’aperto

In vista delle imminenti riaperture che, a cominciare da domani, interesseranno tante attività anche in Calabria, Rosario Piccioni di Lamezia Bene Comune chiede ai commissari che guidano il Comune di Lamezia che gli spazi all’aperto possano essere utilizzati per compiere soprattutto attività culturali o sportive.

“Rivolgo un appello alla commissione straordinaria del nostro Comune: si faccia ogni sforzo – afferma Piccioni – per “sburocratizzare” e consentire il più ampio utilizzo di spazi all’ aperto, a cominciare da quelle attività che praticamente sono bloccate ormai da un anno per restrizioni e chiusure. La nostra città gode di ampi spazi da poter utilizzare per attività culturali e sportive da svolgersi all’aperto nei prossimi mesi, per rilanciare prima possibile quel patrimonio della nostra città rappresentato dalle tante realtà sportive e culturali che nell’ultimo anno sono state costrette a sacrifici enormi. Lamezia ha disposizione ben sei parchi urbani, alcuni dei quali anche in pieno centro, e tantissime aree verdi pubbliche anche nei quartiere che possono essere utilizzate per svolgere attività ed eventi in sicurezza.”

“Ci sono bambini e ragazzi costretti ormai da uno anno – continua l’ex assessore comunale allo sport – a sospendere le attività sportive, privandosi di quella straordinaria risorsa di crescita umana e socializzazione rappresentata dallo sport. Penso alle piccole e grandi associazioni culturali della nostra città, al mondo del teatro e agli artisti che negli anni hanno fatto di Lamezia una realtà di eccellenza a livello regionale e nazionale. Ai commissari che stanno guidando in questo momento il Comune, lanciamo un messaggio: ci troviamo in un momento di emergenza che richiede un approccio flessibile per andare incontro a quelle realtà della nostra città che, in sicurezza, vogliono ripartire con le loro attività. Non sono ammissibili da parte della burocrazia comunale quegli ostracismi e quell’atteggiamento di rigidità a cui purtroppo siamo stati abituati negli ultimi tempi. Soprattutto in questo momento la collaborazione tra il Comune e le associazioni e la programmazione sono determinanti per consentire alla nostra città, a poco a poco, di ripartire. Chiediamo ai commissari – conclude Piccioni – di farsi promotori prima possibile di un incontro con le associazioni sportive e culturali, con il mondo del terzo settore per consentire l’utilizzo in sicurezza degli spazi aperti della nostra città e programmare le attività e le iniziative dei prossimi mesi.”