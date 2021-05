Festa della mamma: 5 regali tech per farla felice

La festa della mamma (qui la data e la storia) si avvicina ed è il momento per scegliere il regalo giusto che possa renderla felice. Scopriamo allora 5 idee per tutte le donne che amano la tecnologia e i gadget.

Un’ottima idea regalo per tutte le mamme che si portano sempre dietro una montagna di libri. I lettori e-book pesano pochissimo e occupano uno spazio minimo, consentendo comunque di raccogliere un elevato numero di titoli in formato digitale. Sono anche ideali per le mamme che iniziano ad avere problemi di vista o sono in difficoltà a tenere fra le mani libri pesanti. In commercio se ne trovano di diverse marche – dai Kindle di Amazon ai Kobo di Mondadori – e diversi formati, con prezzi, tecnologie di lettura e spazio di archiviazione differenti. Un modello base costa circa 80 euro.

