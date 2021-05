Il viaggio, dalla speranza al sogno (VIDEO)

L’emozione del viaggio, della scoperta e dell’ignoto sono i sentimenti che animano le partenze dei tempi moderni. Ma il viaggio, solo fino a poche decenni fa, soprattutto in Calabria, era qualcosa di diverso. Si partiva per cercare fortuna altrove, per costruirsi una vita lontano da una terra che offriva poche opportunità. Oggi come allora il viaggio rappresenta desiderio di evasione, fuga dalla quotidianità, volontà di cambiamento, rappresenta un sogno, che si tratti di cambiare vita o semplicemente di conoscere nuove realtà. Questo il messaggio del video realizzato dal videomaker di Gizzeria, nel Catanzarese, Marco Masi, per la Grimaldi Lines. Un video che racconta l’evoluzione del viaggio e il suo essere, oggi come allora, sinonimo di cambiamento.