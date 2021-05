CORONAVIRUS ITALIA | Sono 10.544 i nuovi positivi, 207 i morti

Roma, 7 maggio 2021 – Mentre tante regione, tra cui la Calabria, si apprestano a cambiare colore il dibattito politico in Italia è incentrato sul coprifuoco che dal prossimo 16 maggio potrebbe essere posticipato alle 23 o anche a mezzanotte. Intanto i dati sul Coronavirus nel Paese confermano la flessione nella curva dei contagi, seppure nell’ultima settimana l’indice Rt è leggermente salito (dallo 0.85 allo 0.89).

Il bollettino. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi positivi oggi sono 10.544 (ieri erano 11.807) a fronte di 328.612 tamponi processati, circa 4mila più di ieri. Indice di positività che passa dal 3,6% di ieri al 3,2% di oggi. In lieve diminuzione anche i decessi, 207 nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 258) per un totale di 122.470 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Si conferma in calo anche il dato sui ricoveri, -50 in terapia intensiva, -536 in altri reparti. I guariti nelle 24 ore sono 15.580.

