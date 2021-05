Il coprifuoco cambia dal 17 maggio: a casa entro mezzanotte

La data cerchiata di rosso è il 14 maggio. Se i risultati del monitoraggio della prossima settimana saranno buoni e non ci sarà stata l’ondata di contagi conseguente al ’liberi tutti’ del 26 aprile, il governo sarà più sereno. Il coprifuoco slitterà certamente di un’ora, cioè alle 23, probabilmente di due, fino a mezzanotte. Impossibile cancellarlo di botto, come chiede il governatore della Liguria Giovanni Toti, però l’avanzata del piano vaccinale sembra rendere l’allungamento del divieto di circolazione il 17 maggio (è il lunedì successivo al “tagliando” sulle misure di contenimento previsto per metà mese) assai realistico per tutti nella maggioranza. Che, non a caso, ieri ha bocciato in Senato l’emendamento di Fd’I con la proposta di posticipare subito in zona bianca e gialla il coprifuoco alle 24. Giudicata intempestiva anche da Lega e Forza Italia, che si sono astenuti.

