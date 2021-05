Volano i contagi in un comune del Vibonese e il sindaco chiude tutto

Stop alle attività in presenza di tutte le scuole, al mercato settimanale e ridimensionamenti alla partecipazione ai funerali. Sono i punti delle nuove ordinanze firmate dal sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, per contenere il contagio da Sars-CoV-2. Il primo cittadino ha infatti firmato le ordinanze con le quali ha la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole del territorio comunale fino al 13 maggio, la sospensione del mercato settimanale sempre fino al 13 maggio, e ha ripristinato le limitazioni ai funerali disponendo una partecipazione limitata.

Nel territorio comunale, infatti, i casi attivi sono 107 cui 96 nella frazione Paravati, 1 nella frazione Comparni e 10 a Mileto. Proprio la frazione Paravati è stata dichiarata “zona rossa” dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. Questa mattina hanno riaperto gli uffici comunali, chiusi dopo i casi di positività di un componente della Giunta e di tirocinanti. L’amministrazione ha fatto sanificare i locali e dopo l’esito negativo dei tamponi effettuati ai dipendenti ha deciso di riaprire gli uffici il cui accesso sarà garantito solo su prenotazione.