Stava lavorando come ogni giorno Luana D’Orazio, non ancora 23enne, di Agliana, in provincia di Pistoia. Stava lavorando in una ditta di Montemurlo, un’azienda tessile di via Garigliano, quando è stata straziata dal macchinario. Ed è morta sul colpo. Una tragedia che lascia sotto choc la Toscana e che ripropone una volta di più il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

