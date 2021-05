Sindacalista calabrese si spegne nel giorno dei lavoratori, lutto nella Cgil

È morto ieri, dopo una lunga malattia, Alfredo Iorno, esponente di spicco della Cgil e Fp Cgil Calabria nonché ex segretario generale della Cgil di Catanzaro. Da sempre schierato a fianco dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda le tematiche sanitarie, visto che proveniva proprio dal quel mondo, il sindacalista ha prestato servizio all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per molti anni. Iorno è sempre stato apprezzato per le sue grandi doti umane e professionali. Tutto il mondo sindacale calabrese e non solo, appena saputo della sua scomparsa, ha espresso unanime cordoglio. I funerali, nel rispetto delle normative anti covid, si terranno domani, 2 maggio, alle ore 14.30, nella chiesa del quartiere Sant’Elia di Catanzaro