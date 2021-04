Coronavirus, la Calabria verso la conferma nella “zona arancione”

La Sardegna che lascia il rosso per tornare in fascia arancione, la Val d’Aosta che invece dall’arancione passa al rosso, la Puglia che probabilmente va in giallo e la Campania, peggiorata nell’ultima settimana, che dal giallo sale in arancione. Potrebbero essere questi, secondo quanto emerge dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, i cambi di colore delle Regioni che andranno in vigore a partire da lunedì 3 maggio.

Pochi dubbi per la Sardegna, che aveva dati buoni già la scorsa settimana (ma la norma prevede che passino almeno due settimane consecutive con numeri da fascia inferiore per essere spostati), così come per la Val d’Aosta la cui incidenza è schizzata oltre la soglia di rischio di 250 casi per centomila abitanti, e quindi va in rosso automaticamente. Ancora in bilico la Puglia, che però con un Rt a 0,92, sotto l’1 anche nell’intervallo massimo di confidenza, dovrebbe scendere in giallo. Mentre la Campania sembra condannata alla fascia arancione per via dell’indice Rt salito sopra 1 anche nel limite inferiore (1,08, con intervallo 1,05-1,11). In rosso quindi da lunedì potrebbe stare la sola Val d’Aosta, in arancione le confermate Calabria, Sicilia e Basilicata cui si aggiungono Sardegna e Campania, tutte le altre in giallo.

La Calabria, in particolare, con molta probabilità dovrà attendere ancora un’altra settimana per sperare di ritornare in zona gialla. Migliorano leggermente i dati dell’ultima settimana a livello di incidenza, con l’indice Rt sceso a 0.75 (range 0.69-0.81) così come il rischio che scende da alto a moderato con uno scenario di tipo 1; ma servono due settimane di dati in miglioramento per cambiare fascia e passare a una con meno restrizioni.