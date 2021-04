CORONAVIRUS CALABRIA | Lieve calo dei nuovi casi (+404), un solo decesso

Lieve calo dei nuovi positivi al Coronavirus in Calabria: oggi 404 (ieri 473) a fronte di 3.501 persone sottoposte a tampone (ieri 3.661). I casi confermati oggi si trovano: 158 in provincia di Reggio Calabria, 108 in quella di Cosenza, 60 nel Catanzarese, 58 nel Crotonese e 20 in provincia di Vibo Valentia. I guariti sono invece 141, con gli attualmente positivi che salgono quindi a 15.214.

Ricoveri e decessi. Scendono di due unità, arrivato a quota 46, i ricoveri in Terapia intensiva. Calo anche dei pazienti nei reparti Covid (467, -6). Registrato poi un altro decesso, nel Cosentino, con i morti da inizio pandemia che salgono a 1011.

♦ “Cos’è successo oggi, in Calabria” → La giornata raccontata in pochi minuti, iscriviti subito: clicca QUA!

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 8.348 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 8.137 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.607 (11.151 guariti, 456 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.840 (46 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’Azienza ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.745 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.005 (5.887 guariti, 118 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 908 (38 in reparto; 870 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.610 (4.536 guariti, 74 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 459 (20 ricoverati, 439 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.531 (4.451 guariti, 80 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.577 (106 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 35 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.796 (17.513 guariti, 283 deceduti).

– Altra regione o Stato estero: CASI ATTIVI 82 (82 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 311 (311 guariti).