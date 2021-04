Covid in Calabria, Gino Strada: “Non è stato più chiesto il nostro aiuto”

“La situazione in Calabria è drammatica per certi aspetti, 18 ospedali del territorio calabrese sono stati chiusi. Il commissario Longo non so esattamente cosa stia facendo. Noi abbiamo offerto collaborazione, poi non c’è stata chiesta più. Non va bene ma è così“. A parlare, in un’intervista a Domani, è il fondatore di Emergency Gino Strada.

Strada precisa poi quello che è stato il ruolo della Ong in Calabria: “Noi – spiega – siamo stati invitati dalla Protezione civile nazionale a occuparci di Crotone, abbiamo lavorato in collaborazione con loro, abbiamo aperto un secondo reparto Covid, che era quello che serviva in quel momento, e questo è stato il nostro intervento”. Ma, aggiunge, poi “non c’è stata nessun’altra richiesta“.