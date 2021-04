CORONAVIRUS CALABRIA | Contagi ancora alti, oggi 492. I decessi sono 9

Ancora nessun calo sostanziale, ancora nessuna flessione nella curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino diffuso dalla Regione, sono 492 i nuovi casi positivi accertati (ieri 414) a fronte di 3.609 persone sottoposte a tampone (ieri 3.357). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 155, Catanzaro 117, Crotone 42, Vibo Valentia 35, Reggio Calabria 143. Sfonda quota mille il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria che sono ora 1.005 (oggi +9). Stabile il numero dei ricoveri che restano 45 in terapia intensiva, mentre aumentano di un’unità e sono ora 475 quelli in altri reparti. Sono, infine, 271 le persone guarite nelle ultime 24 ore.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 8.129 (116 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 26 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 7.909 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.535 (11.084 guariti, 451 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.823 (52 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.722 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.891 (5.773 guariti, 118 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 916 (43 in reparto; 873 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.488 (4.414 guariti, 74 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 440 (14 ricoverati, 426 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.496 (4416 guariti, 80 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.495 (99 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 36 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.591 (17.309 guariti, 282 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 84 (84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).