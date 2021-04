La variante indiana del virus Sars-Cov-2 si diffonde in Italia in vari focolai. Ne ha parlato per primo Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, perché due persone rientrate dall’India sono risultate positive al Covid e, dopo sequenziamento, si è visto che le caratteristiche antigeniche dell’agente infettivo erano diverse dalle altre tipologie conosciute. Dopo il Brasile, l’India appare come il nuovo focolaio globale che alimenta la pandemia.

