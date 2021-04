CORONAVIRUS ITALIA | Sono 10.404 i nuovi casi, 373 i decessi

Roma, 27 aprile 2021 – Nuovi contagi in salita in Italia ma con un numero di tamponi decisamente più alto, il tasso di positività scende infatti di oltre 2 punti percentuali confermando il trend che vede la curva dei contagi scendere lentamente così come va allentandosi la pressione negli ospedali del Paese. Mentre prosegue la campagna di vaccinazione si teme il contraccolpo dovuto alle nuove riaperture.

Il bollettino. Sono 10.404 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 8.444) a fronte di 302.734 tamponi processati, 157mila in più. Il tasso di positività scende così dal 5,8% al 3,4%. Aumentano, invece, i decessi. Oggi sono 373 le vittime (ieri 301) per un totale di 119.912 vittime da inizio epidemia. Si conferma il calo nei ricoveri, -101 in terapia intensiva, -323 negli altri reparti. Sono, infine, 14.688 le persone guarite nelle ultime 24 ore. La regione con più casi giornalieri è la Campania (+1.654), seguita da Lombardia (+1.369), Puglia (+1.056), Sicilia (+940), Lazio (+939) e Veneto (+848).

