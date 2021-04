CORONAVIRUS ITALIA | Pochi tamponi nel weekend: 8.444 contagi e 301 morti

Rom, 26 aprile 2021 – Bollettino sull’epidemia da Coronavirus in Italia, nel primo giorno di riaperture, con quasi tutto il Paese in zona gialla. Dati bassi su contagi Covid dal ministero della Salute, per effetto del numero ridotti di tamponi effettuati nel weekend. Intanto, dal Veneto arriva la notizia che sono stati individuati i primi due casi di variante indiana: il governatore della Regione, Luca Zaia, ha fatto sapere che si tratta di “padre e figlia rientrati dall’India”, nell’area di Bassano.

Covid, il bilancio del 26 aprile

Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 13.158 di ieri: in netto calo anche il numero dei tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 5,8% (ieri era al 5.5%). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono 301 (ieri erano stati 217), per un totale di 119.539. Lieve calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 20.635, con un decremento di 27 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.849, meno 13 rispetto a ieri (con 132 ingressi del giorno, a fronte dei 114 di ieri).

La Regione con più casi nuovi di contagio è la Campania (1.282), seguita dalla Sicilia (1.069), dal Lazio (964), dall’Emilia Romagna (936) e dalla Lombardia (872). I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 3.971.114. Gli attualmente positivi diminuiscono di 8.400 unità, diventando 452.812, mentre i dimessi/guariti sono 16.539 in più, complessivamente 3.398.763. I positivi in isolamento domiciliare sono 429.328, in calo di 8.360 rispetto a ieri.

