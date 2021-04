Coronavirus, in Italia i primi due casi di variante indiana

Bollettino sull’epidemia da Coronavirus in Italia, nel primo giorno di riaperture, con quasi tutto il Paese in zona gialla. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, ma, come ogni lunedì, ci si aspetta dati inferiori, per il numero ridotti di tamponi effettuati nel weekend. Intanto, dal Veneto arriva la notizia che sono stati individuati i primi due casi di variante indiana: il governatore della Regione, Luca Zaia, ha fatto sapere che si tratta di “sono due indiani rientrati dall’India, padre e figlia”, nell’area di Bassano, nell’Ulss Pedemontana.

