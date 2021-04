Previsioni meteo, al Sud dopo il 25 aprile caldo e aumento temperature

Sarà una festa della Liberazione all’insegna del sole e del caldo. Le previsioni meteo di oggi, domenica 25 aprile, confermano che la seconda parte del fine settimana sarà dominata dall’anticiclone africano, che porterà tempo stabile e temperature abbondantemente sopra i 20 gradi in diverse città d’Italia. Lo scenario quasi estivo avrà tuttavia vita breve: da lunedì il tempo tornerà a peggiorare soprattutto al Nord, dove ci sarà di nuovo bisogno di scomodare l’ombrello.

Il team del iLMeteo.it segnala che dopo la prima fiammata di inizio weekend, domenica l’alta pressione sub-tropicale si affermerà ulteriormente e “un caldo bel tempo avvolgerà […] tutto il Paese”. Favorite anche dall’ampio soleggiamento, le temperature subiranno ovunque un significativo rialzo, arrivando a toccare i 24 gradi in Val Padana (tra cui Bologna) e in Toscana (Firenze e Prato). Qualche grado in meno si registrerà invece al Sud, ma con valori comunque gradevolmente primaverili e in linea con le medie del periodo.

Archiviato il bagno di sole del 25 aprile, gli esperti di 3BMeteo fanno sapere che “l’inizio della prossima settimana vedrà già un tentativo di inversione di tendenza”. Lunedì 26 e martedì 27 aprile, infiltrazioni umide porteranno un incremento dell’instabilità su regioni settentrionali, Toscana, versante adriatico e parte della Sardegna, con piogge diffuse, accompagnate anche da un calo delle temperature. Il Sud rimarrà invece protetto dall’anticiclone, che continuerà tra le altre cose a garantire un clima caldo (atteso un incremento termico).

CONTINUA A LEGGERE QUI