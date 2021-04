25 aprile, supermercati e negozi: guida alle aperture

Roma, 25 aprile 2021 – E’ domenica ma soprattutto è la festa della Liberazione. Una data simbolica che ricade anche sulle regole per le aperture dei negozi. Alcuni decidono infatti di fare una scelta simbolica e di tenere chiuso. Ecco la guida per capire chi oggi troveremo aperto.

In zona arancione i negozi sono aperti, anche se nei centri commerciali troveremo solo supermercati, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie o fiorai. Quindi la regola vale per Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscan, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento. In zona rossa – ancora per oggi Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta – aperti solo i negozi di generi alimentari e quelli di prima necessità individuati dall’allegato 23, un lungo elenco che comprende attività di vario genere, da chi vende prodotti per l’igiene personale all’elettronica alle edicole. Anche se in Puglia, ad esempio, i sindacati avevano lanciato un appello al governatore Emiliano per la serrata, da ripetere anche il 1° maggio.

