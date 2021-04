Vaccino Johnson & Johnson in Calabria: consegnate le prime dosi per gli over 60

Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson sono arrivate Calabria. Parte dunque la somministrazione del nuovo vaccino che il Ministero su indicazione di Aifa, in una circolare, raccomanda venga usato per gli over 60, come avviene per AstraZeneca.

I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, attrezzati con celle frigorifere hanno prelevato le prime dosi Jenssen di J&J, in collaborazione con l’Esercito Italiano, per raggiungere le loro destinazioni: Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo