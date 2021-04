CORONAVIRUS ITALIA | 13.817 i nuovi positivi, 322 le vittime

Roma, 24 aprile 2021 – In attesa delle tante riaperture, previste per lunedì quando molte regione passeranno in zona gialla, oggi contagi e decessi in leggero calo in Italia. Scende anche il tasso di positività. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.313), seguita da Campania (2.012), Lazio (1.266), Puglia (1.255) e Sicilia (1.095).

Il bollettino. Sono 13.187 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore (ieri erano 14.761) a fronte 320.780 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende dal 4,7% di ieri al 4,2% di oggi. In leggero calo anche il numero dei decessi che sono oggi 322 (ieri 342) per un totale dall’inizio dell’emergenza di 119.021 vittime. Ancora in netto calo i ricoveri che scendono di 85 unità in terapia intensiva, di 469 in altri reparti. I nuovi guariti sono 17.587.

CONTINUA A LEGGERE QUI