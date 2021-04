Dal 27 aprile ciclo di seminari sul fotografo Luigi Capparrone

Parte martedì 27 aprile il ciclo di seminari dedicati al pioniere della fotografia stenopeica in Calabria per il progetto “Luigi Cipparrone (1947 – 2013). La fotografia come archivio del territorio calabrese” ideato e diretto dall’Associazione culturale “Fata Morgana”, con il patrocinio della Regione Calabria. “Esplorazioni per la Calabria: Luigi Cipparrone e il patrimonio culturale regionale” è il titolo del primo seminario che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom martedì 27 aprile alle ore 18.00 (il link per partecipare sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’Associazione culturale Fata Morgana). L’evento vedrà tra i relatori Caterina Martino, dell’Università degli studi di Udine, e Valentino Guido, fotografo stenopeico e costruttore di pinhole, nonché delegato FIAF Calabria.Quattro seminari, ogni martedì, dal 27 aprile al 18 maggio, per scoprire, analizzare e valorizzare l’opera di Cipparrone sulla Calabria, uno progetto che darà vita a una primissima forma di ricerca sul fondo ancora inedito dell’artista della fotografia contemporanea.

“L’idea del progetto – commenta la curatrice e coordinatrice scientifica del progetto Caterina Martino – nasce dalla mia attività di ricerca come studiosa di fotografia. Visitando alcuni archivi nazionali e internazionali durante il dottorato ho appreso quanto sia importante il rapporto tra fotografo, territorio e archivio. Da sempre ho cercato di concentrare la mia ricerca sulla fotografia e sul territorio calabrese e sono rimasta affascinata dal lavoro di Cipparrone. Il suo fondo fotografico è ricco, così come lo è stata poi la sua intera attività. È stato fondamentale l’aiuto e l’entusiasmo da parte della famiglia, gli eredi Cipparrone, quindi la moglie Gabriella Lo Feudo e la figlia Anna Cipparrone”.

Ecco i quattro appuntamenti con i seminari ogni martedì alle ore 18:00 su Zoom

27 aprile 2021 – “Esplorazioni per la Calabria”: Luigi Cipparrone e il patrimonio culturale regionale. Intervengono: Valentino Guido e Caterina Martino.

4 maggio 2021 – “Alla ricerca dello spirito del luogo”: la fotografia come archivio del patrimonio culturale. Intervengono: Marcello Walter Bruno e Caterina Martino.

11 maggio 2021 – “Fuoriquadro”: Fotografia tra editoria, arte, archivio e patrimonio culturale. Intervengono: Anna Cipparrone e Antonella Salatino.

18 maggio 2021 – “Quando fu il giorno della Calabria”: visioni dal fondo fotografico Luigi Cipparrone. Intervengono: Antonio Armentano e Caterina Martino.