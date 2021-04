Coronavirus, nessun miglioramento: la Calabria resta in zona arancione

Nessun miglioramento si è registrato nella curva epidemiologica nelle ultime settimane. Quindi la Calabria, assieme a Sicilia, Basilicata e Valle d’Aosta, resterà in zona arancione. Mentre 14 altre regioni e le 2 province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal 26 aprire, saranno in zona gialla. La Sardegna infine, sarebbe confermata zona rossa.

Il monitoraggio. Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza dei casi di Covid-19, pari a 157,4 per 100.000 abitanti (per la settimana 12/04/2021-18/04/2021) contro 160,5 per 100.000 abitanti della settimana precedente (05/04/2021-11/04/2021). Il dato puntuale a giovedì – che è quello preso a riferimento per le decisioni – sarebbe di 159. Complessivamente, l’incidenza resta elevata e lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute-Iss per il periodo 12-18 aprile. In Calabria, in particolare, peggiora anche l’indice RT che risale sopra quota uno (la scorsa settimana era a 0.90) mentre rimane oltre la soglia critica l’occupazione dei posti letto in area medica.