Colori regioni, ecco chi può passare al giallo: la situazione della Calabria

Conto alla rovescia per il 26 aprile. Da quella data infatti scatteranno le prime riaperture (qui il calendario completo fino a luglio) e tornerà la zona gialla. Sono ben 10 le regioni, a cui si aggiungono le Province autonome di Trento e Bolzano, ad avere i requisiti per un cambio di colore e un allentamento delle misure restrittive anti Covid. Dall’analisi dei numeri e della curva epidemiologica, sembra quasi certo il passaggio in zona gialla di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. A queste, come detto, si aggiungono Trentino e Alto Adige. Il totale quindi sarebbe di ben 12 territori nella fascia di rischio basso. Resterebbero invece in zona arancione Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Campania.

