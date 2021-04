Zona gialla, per undici regioni cambio di colore possibile. Calabria resta arancione

Sono undici le regioni che potrebbero passare in zona gialla dal 26 aprile. Tutto, come al solito, sarà ufficializzato venerdì sulla base del monitoraggio della cabina di regia e dalle seguenti ordinanze, ma già oggi il ministro Mariastella Gelmini si è espresso in merito. “Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo”, ha detto infatti la titolare degli Affari regionali a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Il passaggio al giallo avverrà per molte Regioni, ma gestiamo la libertà riconquistata con grande prudenza – ha ammonito -. il passaggio alla zona gialla è una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici, ma ci vuole grande prudenza, il virus è invisibile ma non è scomparso”. La Calabria è invece destinata a rimanere in arancione insieme a Molise e Sicilia.

