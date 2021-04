Serie D | La Procura federale indaga su presunte gare truccate nel girone I

Ancora l’ombra del calcioscommesse sui campionati minori, ancora dubbi, truffe e soprattutto tifosi presi in giro. Un nuovo terremoto è pronto a scuotere il campionato di Serie D, con particolare riferimento al girone più meridionale, quello I che comprende anche le squadre calabresi. Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha informato alcune società e diversi loro tesserati dopo indagini su presunte gare truccate. Si tratta di un fascicolo di 32 pagine avente come oggetto la “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al Campionato di Serie D 2019/2020 (Girone I)” coinvolgerebbe personaggi molto noti nell’ambiente sportivo: dirigenti, allenatori, calciatori.

Tra le società coinvolte figurano Acireale, Troina, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha firmato la notifica di conclusione delle indagini su alcune partite “sospette” che si riferiscono alla scorsa stagione agonistica ma anche alle precedenti. Gare il cui risultato sarebbe stato truccato ad arte per favorire vincite da parte di soggetti che scommettevano somme di denaro. Fra le gare che sarebbero state alterate figurano anche Acireale – Troina 4-2 del 22 settembre 2019 e San Tommaso – Acireale 0-1 del 9 febbraio 2020. Circa una trentina i soggetti coinvolti tra Sicilia e Calabria.