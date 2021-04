Questore Gambino da il benvenuto al nuovo dirigente Squadra Mobile

Questa mattina il Questore della Provincia di Crotone, Massimo Gambino, ha dato il benvenuto al nuovo Dirigente della Squadra Mobile, Vice Questore Aggiunto Ugo Armano. Napoletano, 38 anni, laureatosi alla Federico II, dopo un master in Scienza della Sicurezza a Roma, ha frequentato il corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, quindi è stato assegnato alla Questura di Bologna dove, fino al dicembre 2015, ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Successivamente ha guidato per un breve periodo la Squadra Mobile di Mantova e poi quella di Verbania. Dal gennaio 2018 è stato assegnato alla sezione Antidroga della Squadra Mobile di Torino e dall’ottobre 2019 ha guidato la Squadra Mobile di Benevento. Armano prende il posto del Vice Questore Aggiunto Nicola Lelario che è stato trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Milano.