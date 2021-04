Festival cinematografico nel Vibonese: scelti tre cortometraggi, a maggio il via alle riprese

Tutto è pronto per il ciak della manifestazione “L’ Arte del corto”: Monterosso Calabro, San Nicola Da Crissa e Soriano Calabro hanno già acceso i riflettori sui propri territori. Nei giorni scorsi, infatti, la Commissione costituita dai sindaci Antonio Giacomo Lampasi, Giuseppe Condello e Vincenzo Bartone ha scelto le seguenti proposte:

– Comunicazioni visive, con cortometraggio dal titolo provvisorio: “Il sentiero”, la cui regia sarà affidata a Gianfranco Confessore di Cosenza, da realizzare nel territorio del Comune di Monterosso Calabro;

– Rampa film, con cortometraggio dal titolo provvisorio: “Il seme della speranza”, la cui regia sarà affidata a Nando Morra di Napoli, da realizzare nel territorio del Comune di San Nicola da Crissa;

– Emotions in music Srls, con cortometraggio dal titolo provvisorio: “L’ala destra di Dio”, la cui regia sarà affidata a Bruno De Masi di Soriano Calabro, da realizzare nel territorio del Comune di Soriano Calabro.

A breve inizieranno i sopralluoghi per la scelta delle location e i casting per la selezione degli attori. Il Festival cinematografico, nato per promuovere e valorizzare i territori e i talenti locali, è ormai giunto alla quinta edizione ed è diventato punto di riferimento in Calabria per gli addetti ai lavori e tutti gli amanti del cinema.

“L’idea vincente – spiega il sindaco Antonio Giacomo Lampasi – è stata quella di coinvolgere i registi e valorizzare i loro talenti grazie ai nostri incantevoli borghi: loro hanno messo le idee e i comuni le location. Il risultato è stato sorprendente: un piccolo seme piantato ieri ha fatto germogliare, oggi, le nostre bellezze e lascerà un documento che acquisterà valore col tempo, oltre ad immortalare le persone che ne fanno la storia”.

I registi daranno il via alle riprese nel mese di maggio, per consegnare al comune capofila il prodotto finito a metà giugno; a fine luglio, poi, nella cornice del Teatro comunale di Monterosso Calabro, recentemente rinnovato, si svolgerà la serata evento con la premiazione del miglior cortometraggio con una targa ricordo. La manifestazione “L’ Arte del corto”, ricordiamo, è patrocinato dalla Regione Calabria.