Serie A | Crotone beffato nel finale a La Spezia (3-2)

Crotone che si illude ma nel finale subisce la beffa. La squadra di Cosmi sfiora il successo in casa dello Spezia per il match valido per la 30esima giornata in serie A, ma poi è costretta ad un brusco risveglio e torna a casa con un pugno di mosche in mano e la consapevolezza che la retrocessione è ormai davvero dietro l’angolo. Solo la matematica non condanna ancora gli squali protagonisti di una stagione da dimenticare.

La rimonta subita in Liguria ha davvero dell’incredibile. La squadra di Cosmi era stata brava a gestire la gara e a trovare, prima dell’intervallo, il vantaggio con Djidji, autore di un pallonetto in girata davvero bello da vedere. Nella ripresa, dopo 18 minuti, il pareggio della squadra di Italiano. L’ex di turno Marchizza in area è bravo a sfruttare un traversone di Ferrer e fa da sponda di testa per Verde che di destro non sbaglia la conclusione sul primo palo. Il Crotone torna subito a macinare gioco e trova il nuovo vantaggio con il solito Simy, al sedicesimo gol stagionale. Il giocatore nigeriano sfrutta al meglio l’assist di Zanellato. La vittoria sembra cosa fatta ma nel giro di 3 minuti, dal 44′ al 47′ succede l’imponderabile. Maggiore prima e Erlic poi perforano la difesa rossoblù costringendo gli squali al ko.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Ferrer (25’ st Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (39’ st Galabinov), Ricci (1’ st Sena), Maggiore; Verde (25’ st Agudelo), Nzola, Gyasi (1’ st Farias). In panchina: Zoet, Acampora, Agoume, Farias, Terzi, Bastoni, Chabot, Piccoli. Allenatore: Italiano

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto; Molina(24’ st Zanellato), Messias, Petriccione, Benali (39’ pt Magallan), Reca; Ounas (36’ st Di Carmine), Simy. In panchina: Festa, Crespi, Cuomo, Rojas, Rispoli, Marrone, Vulic, Eduardo, Riviere Allenatore: Cosmi

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 40’ pt Djidji, 18’ st Verde, 33’ st Simy, 44’ st Maggiore, 47’ st Erlic

NOTE: ammoniti: Reca, Ismajli, Angoli: 2-4. Recupero: 3’ pt, 5’ st