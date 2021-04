CORONAVIRUS ITALIA | Oggi 17.567 contagi e 344 morti

Roma, 10 aprile 2021 – Dati tutti in leggero calo quelli riportati nel bollettino odierno sull’epidemia da Coronavirus in Italia. Scende, seppur lievemente, il numero dei contagi, più netto il calo nel numero dei decessi. Continua a diminuire la pressione sugli ospedali. Intanto domani molte Regioni cambieranno colore e si registreranno tante riaperture.

Il bollettino del 10 aprile. Sono 17.567 i nuovi contagi da Coronavirus certificati oggi nel bollettino nazionale (ieri erano 18.938). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 320.892 (ieri 362.973). Tasso di positività in leggero aumento al 5,47% (ieri era al 5,2%). Sono 344 le nuove vittime accertate, per un totale di 113.923 dall’inizio della pandemia. I ricoveri calano di 15 unità in terapia intensiva, di 492 in altri reparti. Infine, 20.483 i guariti in più rispetto alla giornata di ieri. In Lombardia e Campania ancora superata quota 2mila nuovi contagi.

CONTINUA A LEGGERE QUI