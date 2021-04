Celebrato a Catanzaro il 169° anniversario della Polizia

Questa mattina, nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Catanzaro, si è tenuta la cerimonia di celebrazione del 169° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Una celebrazione simbolica, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma ricca di significato e valori “quelli racchiusi nel nostro motto “Esserci sempre” per sottolineare ancora una volta – è scritto in una nota diffusa dalla Questura di Catanzaro – come le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono presenti sul territorio sempre, in ogni circostanza, al fianco e parte della comunità del nostro Paese”

Il Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro e il Prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta hanno deposto una corona di alloro alla lapide posta in memoria di tutti i caduti della Polizia di Stato. Alla cerimonia hanno partecipato il Dirigente del Compartimento Calabria della Polizia Stradale, Caterina Naso, ristrette rappresentanze dei Dirigenti e del personale, delle sezioni dell’ANPS di Catanzaro e Lamezia Terme, con i propri labari, e delle Organizzazioni Sindacali del personale. Al termine della cerimonia, il Questore e il Prefetto hanno visitato la Centrale Operativa e l’Ufficio Immigrazione, di recente interessato da lavori di ristrutturazione per migliorarne la fruibilità.