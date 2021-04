Mafia e frode di prodotti petroliferi: ecco tutti i nomi degli indagati

L’indagine romana ha portato a 23 misure cautelari personali e ha permesso di quantificare il profitto illecito conseguito dalle attività criminali in 180 milioni di euro. A spiegarlo il procuratore di Roma Michele Prestipino nel corso della videoconferenza con i procuratori di Napoli, Giovanni Melillo, di Catanzaro Nicola Gratteri, di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri sull’operazione che ha portato a provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi e sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa 1 miliardo di euro.

La parte romana dell’indagine “ha riguardato, ed è molto intrecciata con le attività della procura di Napoli, l’attività di un gruppo imprenditoriale importante, radicato da anni su Roma e che storicamente – ha spiegato Prestipino – ha fatto pesare la propria presenza, in regime spesso di monopolio, sul settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Seguendo negli anni questo gruppo imprenditoriale è emersa la presenza, nemmeno così occulta, in una situazione di finanziamento e copertura, di personaggi legati a gruppi di camorra”. Il procuratore capo di Roma ha poi ringraziato le forze dell’ordine e i colleghi delle altre procure per “un’indagine che ha messo insieme le intelligenze investigative dei quattro uffici perché – ha sottolineato – questo imponeva lo scenario criminale”.

Gli indagati

1) ABER Emanuele Fernando Assunto, n. Catania il 15.08.1962 ed ivi res., alla via Venezia

Giulia n. 30;

2) AGOSTA Alberto Pietro, n. Catania il 31.08.1986, res. in Sant’Agata Li Battiati (CT) via

Giacomo Leopardi n. 1

3) AGOSTA Enrico, n. Catania il 27.12.1993, ivi res., alla via Modena n.20

4) AMATO Nicola, n. Catania il 11.02.1975, res. in Biancavilla (CT), alla via dell’Uva n. 40

5) ANELLO Francescantonio, n. Lamezia Terme (CZ) il 21.05.1989, res. in Filadelfia (VV), in

contrada Tre Carlini n. 3,

6) AVVINTO Benedetto,

7) BARBIERI Giuseppe, n. Vibo Valentia il 23.7.1973, res. in Sant’Onofrio, via Tre Croci n.143;

8) BASILE Gennaro, n. Napoli il 22.08.1983, ivi res., alla in via Mastellone n. 3

9) BETTOZZI Anna, n. Roma il 27.07.1958, ivi res., alla in via Lucio Volumnio n. 35;

10) BONANNO Pietro, n. Catania il 14.10.1981, res. in Biancavilla (CT), alla Via Tacito nr. 8

11) BORRIELLO Luigi, n. Torre del Greco (NA) il 11.09.1975, res. in San Giorgio a Cremano

(NA), al Corso San Giovanni a Teduccio 1014;

12) BUONFANTE Anna, n. Napoli il 07.02.1991, res. in Portici (NA) al II Viale Camaggio n. 9

13) CAMPAJOLA Vincenzo, n. Napoli il 03.03.1965, dom. in Giugliano in Campania (NA), viale

del Leone n. 3;

14) CARVELLI Armando, n. Crotone il 10.04.1986, ivi res., alla in Via Ruggero Scalise 7

15) CARVELLI Giovanni, n. Catanzaro il 13.04.1994, res. in Petilia Policastro (KR), alla in Via

Montecristo 50

16) COPPOLA Alberto, n. Napoli il 19.07.1967, res. in Pollena Trocchia (NA), via Calabrese 64;

Fermo di indiziato di delitto disposto dal Pubblico Ministero

– artt. 384 e ss. c.p.p. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. n. 4823/2020 R.G.N.R.

2

17) COPPOLA Carmine, n. Napoli (NA) il 18.07.1998, ivi res. via L. Volpicella 372;

18) COPPOLA Roberta, n. Torre del Greco il 2.3.1998, res. Pollena Trocchia via Calabrese n.64;

19) D’AGOSTINO Felice, n. Terlizzi (BA) il 03.02.1982, res. in Martinsicuro (TE), alla via del

Semaforo n. 23;

20) D’AMICO Antonio, n. Vibo Valentia il 10.05.1964, ivi res. alla via Tazza n. 13, fraz. Piscopio;

21) D’AMICO Giuseppe, n. Vibo Valentia il 23.10.1972, ivi res., via Mesima 11, fraz. Piscopio;

22) D’ANGELO Francesco, n. Vibo Valentia il 09.08.1946, ivi residente contrada Tomarchiello

23) DI CESARE Virginia, nata a Roma il 25.09.1993, ivi res., alla via Giulio Pittarelli n. 175;

24) ESPOSITO Biagio, n. Cercola (NA) il 18.09.1984, res. in San giorgio a Cremano, alla via San

Giorgio Vecchio n. 198;

25) FALDUTO Vincenzo Zera, n. Reggio Calabria il 05.07.1988, ivi res., alla via S. Jon III;

26) FALSAPERLA Gioacchino, n. Catania il giorno 11.08.1965 ed ivi res., alla via Platamone 42;

27) FIARE’ Filippo, n. San Gregorio d’Ippona (VV) il 15.03.1957, ivi res, al Corso Italia 39;

28) FOTI Sebastiano, n. Catania il 04.05.1976, ivi res. alla via Vincenzo Zaccà nr. 89;

29) FRAZZETTO Salvino, n. Catania il 15.09.1959, res. in Sant’Agata Li Battiati (CT), alla via

V. Bellini n. 81;

30) GALLONE Pasquale, n. Nicotera il 30.08.1960, ivi res. fraz. Marina c.da Timpa n. 2;

31) GIOFRE’ Gregorio, n. San Gregorio d’Ippona il 09.12.1963, ivi res., alla via Provinciale nr.48

32) GIORGIO Salvatore, n. Catanzaro il 07.07.1974, res, in Chiaravalle Centrale (CZ) alla

contrada Felicetta n. 55;

33) GRAVINO Gennaro, n. Napoli il 30.08.1976, res. San Giorgio a Cremano, in Corso San

Giovanni a Teduccio 1018

34) LA BARBERA Gabriele, n. Palermo il 26.10.1987, ivi res., via Ammiraglia Gravina n. 2/A;

35) LA RIZZA Salvatore, n. Vibo Valentia il 03.09.1980, ivi res., via Senatore Parodi, Trav. 7;

36) LEONARDI Sergio, n. Catania il 07.02.1978, ivi res. alla via Balilla n. 22;

37) LIMARDO Cesare Nicola, n. Vibo Valentia il 21.05.1993, res. in Limbadi Strada prov. snc

38) LIPARI Paolo, n. Vibo Valentia il 2.11.1977, res. in Stefanaconi (VV) rione Santa Maria snc;

39) LO TORTO Sebastiano, n. Nicotera il 26.021970, ivi res. alla via Barriera snc;

40) MANCUSO Francesco, n. Limbadi il 19.01.1957, ivi res., alla c.da Petti Saladino;

41) MANCUSO Luigi, n. Limbadi il 16.03.1954, ivi res. alla c.da Vignola;

42) MANCUSO Silvana, n. Taurianova (RC) il 10.09.1969, rer. in Limbadi (VV) c.da Branca snc;

43) MATINA Nazzareno, n. Vibo Valentia il 16.09.1971, res. in Stefanaconi (VV) via Ten Fortuna

44) MERCADANTE Giuseppe, n. Caserta il 13.01.1979, res. in Casal di Principe, in via

Cristoforo Colombo n. 77;

45) MICALE Simone, n. Catania il 04.06.1979, res. in San Giovanni La Punta (CT) in via

Sottotenente Nicolosi n. 15;

46) MITIDIERI Giulio, n. Marsicovetere (PZ) il 03.04.1952, ivi res. alla via Provinciale nr. 173;

47) MONTELEONE Francesco, n. Vibo Valentia il 13.11.1985, res. in Milano via G. Saragat n.5;

48) NURCATO Lucia, n. Napoli il 13.12.1971, ivi res., alla via Luigi Crisconio n. 27;

49) PRENESTI Antonio, n. Nicotera il 20.9.1966, res. Milano, alla via G. Pacini nr. 18;

50) PADURET Irina, n. Moldavia il 16.11.1986, res. in Milano, alla via L. Settembrini n. 24;

51) PETYO ZHELEV Pekov, n. Bulgaria il giorno 8.6.1978, res. Vibo Valentia, via Sicilia nr.17;

52) PIRRO Fabio, n. Napoli il 25.07.1978, ivi res. alla via Mastellone Isolato B 2;

53) PORRETTA Francesco Saverio, n. Milano il 17.06.1974, res. in Bornasco, via Ballerini n.13;

54) PRESTANICOLA Daniele, n. Vibo Valentia il 13.10.1982, res. in Maierato, contrada Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. n. 4823/2020 R.G.N.R.

3

Casalinnovo;

55) PUGLIESE Rosamaria, n. Vibo valentia il 14.05.1975, res. in Nicotera via Barriera snc;

56) REGA Salvatore, n. Portici (NA) il 18.06.1977

57) RICCI Antonio, n. Ottati (SA) il 16.01.1960, res. in Montercorvino Pugliano (SA), alla via

Monviso n. 57;

58) RIGILLO Domenico, n. San Vito sullo Ionio (CZ) il 06.01.1972, ivi res. alla via A. Moro n.5;

59) ROMEO Orazio, n. Catania il 19.04.1969, residente ad Acireale (CT) in Corso Umberto n. 28;

60) RUCCELLA Giuseppe, n. Vibo Valentia il 29.09.1981, res. in a Filogaso, loc. Tre Croci snc;

61) RUGERI Francesco, n. Catania (CT) il 09.08.1968, res. in Motta Sant’Anastasia (CT) alla via

Simeto nr.6;

62) SANTORO Rosario Christian, n. Palermo il 26.08.1995, ivi res. alla via Maggiore Giuseppe

Amari n. 14;

63) SCEVOLA Emanuela, n. Napoli il 15.10.1981

64) SCIUTO Damiano, n. Catania il 05.10.1989, ivi res. alla via Balilla nr. 22;

65) SIGNORELLO Antonino, n. Belpasso (CT) il giorno 11.06.1968, ivi res. alla Via XVIII

Traversa Nr.126;

66) SODANO Ciro, n. Massa di Somma (NA) il 04.11.1988, res. in San Giorgio a Cremano (NA),

via Alveo Farina nr. 25;

67) TEDESCO Francescantonio, n. Vibo Valentia il 27.11.1968, res. in Ionadi (VV), frazione

Vena, alla via Antonello Da Messina;

68) TERRANOVA Giuseppe, n. Messina il 26.01.1973, res. Vibo Valentia, alla via Moderata

Durant snc;

69) TIRENDI Alessandro Primo, n. Milano il 03.03.1982, res. in Gravina di Catania, alla via

Antonio Gramsci n. 15

70) TIRENDI Roberto Domenico, n. Napoli il 12.03.1986, res. Catania, alla via Lineri n. 7;

71) TORTORA Ernesto, n. Napoli il 02.04.1975,

72) TOTSS Rachid, n. Marocco il 6.12.1982, dom. in Pontecagnano Faiano (SA), via C. Colombo;

73) TROVATO Roberto, n. Giarre (CT), il 30.09.1987, dom. in Santa Domenica Vittoria (ME),

via P. Togliatti 5

74) UCCHINO Angelo, n. Modena il 06.05.1983, res. in Giardini – Naxos, via Lliria n. 4;

75) UCCHINO Salvatore, n. Taormina il 19.12.1978, res. in Giardini – Naxos, via Lliria n. 4;

76) VIVESE Gennaro, n. Napoli il 02.09.1967, ress. in San Giorgio a Cremano, alla via

Alessandro Manzoni n. 34