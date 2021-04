Vibo, “Job day” in modalità online per gli studenti dell’Ipseoa Gagliardi

Da domani, (mercoledì 7 aprile) gli studenti dell’Ipseoa “Enrico Gagliardi” potranno confrontarsi con gli operatori del settore dell’ospitalità e della ristorazione in modalità online, attraverso delle video conferenze. La seconda edizione del “Job Day” (la prima risale a gennaio del 2019), alla luce delle attuali restrizioni per contrastare il virus del Covid, si svolgerà a distanza fino a venerdì 9 aprile.

Anche in una situazione di restrizioni, di difficoltà, di chiusure, l’iniziativa del “Gagliardi” guarda al futuro prossimo, getta una luce di speranza, con la nuova stagione turistica alle porte. Ristorazione e ospitalità rappresentano un settore fondamentale per le sorti dell’economia del territorio. Molte attività e tante famiglie ne dipendono. Questo lungo drammatico periodo ha segnato in modo negativo questo settore, con ricadute pesanti anche per tante aziende agricole. Il dirigente dell’Ipseoa “Enrico Gagliardi” Pasquale Barbuto, in tutti questi mesi, si è confrontato con i vari operatori e ha aperto dei tavoli tecnici per preparare, programmare, progettare e prospettare il destino di questo importante comparto. Il lavoro che si cerca di portare avanti si ispira ad una visione che coniughi i diversi ambiti di un’offerta turistica che sia sempre più qualificata, mirata alle nuove forme cu cui si è evoluta l’esperienza del viaggio, ma sempre legata alle identità e alle vocazioni dei territori. Diverse le aziende turistiche che parteciperanno e che rappresentano l’eccellenza delle strutture ricettive e della ristorazione, non solo del territorio provinciale. Ogni operatore avrà a disposizione 45 minuti per presentarsi agli studenti e viceversa.