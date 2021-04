Supermercati aperti a Pasquetta 2021: ecco quali. Negozi, l’allegato in Pdf

In Liguria per Pasqua 2021 si poteva fare la spesa nei supermercati della Coop (ma non negli iper); a Roma si potrà a Pasquetta con orario ridotto, per lo più tra le 8.30 e le 13. Tranne queste due eccezioni, tutte le altre coop saranno chiuse in entrambi i giorni. Niente apertura per Esselunga a Pasqua; chiusa anche nel Lunedì dell’Angelo in Toscana e Piemonte (nella Regione di Alberto Cirio tutti i supermercati saranno chiusi dalle 13 di domani e per tutto lunedì). Quando, nelle altre regioni, i negozi del marchio milanese apriranno dalle 8 alle 14. Benvenuti nell’Italia delle regole zona per zona. Ecco una guida per capire cosa potremo acquistare nei due giorni di festa e lockdown morbido. Intanto una sicurezza: l’incertezza regna sovrana. Infatti gli stessi fioristi e tabaccai, per prendere due categorie dell’ormai famoso allegato 23, quello delle attività considerate essenziali che possono anche non chiudere mai, in questi giorni hanno chiamato le loro associazioni per sincerarsi, possiamo tenere aperto? Sì, la facoltà c’è. Ma nessuno ha fatto sondaggi per verificare se davvero sarà così. Nel frattempo Confcommercio ricorda i numeri: “Nel 2020, i consumi sono crollati di circa 130 miliardi di euro. In questa Pasqua, ne andranno persi circa 15. Sono cifre che confermano l’assoluta insufficienza di ristori e sostegni: di quelli erogati e di quelli ancora attesi”.