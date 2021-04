Vaccinazioni Covid Italia: il report regione per regione. Calabria terzultima

Vaccinazioni anti Covid in Italia: a che punto siamo? Sul sito della presidenza del Consiglio è stato pubblicato il report settimanale che dà conto, come aveva promesso il premier Mario Draghi, dell’andamento delle vaccinazioni. Ecco i dati aggiornati al 2 aprile.

Priorità agli anziani e ai più fragili, ripete il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. E l’immunità degli over 80 in effetti è andata avanti (qui i dati della scorsa settimana), anche se forse non come avremmo sperato. Ecco la situazione: il 56.76% degli ultraottantenni è protetto con almeno una dose di vaccino, mentre il 30.20% le ha ricevute entrambe. Purtroppo il 43.24% dei nostri anziani è ancora in attesa di una dose.

