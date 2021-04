Calabria rossa, Ferro (FdI): “Bene apertura toelettatura per animali di compagnia”

“Ringrazio il presidente Spirlì per avere recepito nella sua nuova ordinanza la mia proposta di consentire di tenere aperte anche in zona rossa le attività di toelettatura per animali di compagnia”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che spiega: “Le attività con codice Ateco 96.09.04 potranno effettuare il servizio in modalità “delivery”, su appuntamento e con negozio chiuso al pubblico, in modo da garantire la massima sicurezza di clienti e operatori. La Calabria si mette quindi al passo con altre regioni che consentivano la prosecuzione delle attività, sul presupposto che la cura degli animali da compagnia è necessaria per il benessere degli animali e essenziale per la sicurezza dei contesti domestici. Noi di Fratelli d’Italia continuiamo ad insistere con il governo nazionale affinché venga consentito a tutte le attività di lavorare seguendo idonei protocolli di sicurezza”.