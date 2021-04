Vibo, “Leggere & Scrivere” escluso dai finanziamenti della Regione

L’importante festival “Leggere & Scrivere”, organizzato dal Sistema Bibliotecario Vibonese, non riceverà i finanziamenti previsti dalla Regione Calabria per i “grandi eventi“. La commissione regionale ha infatti pubblicato la graduatoria provvisoria dove, però, non è presente l’evento che anima la città di Vibo Valentia ogni ottobre. Alla base il fatto che “non è compiutamente dimostrata la copertura del cofinanziamento”, in quanto non sono state ritenute adeguate le spese che il festival conta di avere per le consulenze, i diritti, e alla “proprietà intellettuale dell’iniziativa e dalla progettazione“.

Gli organizzatori però non intendono arrendersi e, a quanto si apprende, il Sistema Bibliotecario Vibonese sta preparando il ricorso che dev’essere presentato entro 10 giorni.