Comune Vibo, l’attacco del Pd: “Soldi pubblici per consulenze che sembrano altro”

“L’incarico da 300 euro al giorno, dato a più soggetti, uno dei quali candidato nelle liste del sindaco Maria Limardo, da parte dell’amministrazione in carica, rappresenta un atto vile nei riguardi dei cittadini vibonesi e la sintesi del vero spirito che anima l’attuale maggioranza di centrodestra”. È quanto afferma in una nota il coordinamento cittadino e il gruppo consiliare del Pd di Vibo Valentia, che aggiunge: “È vile perché oggi affrontiamo una crisi economica e sociale senza precedenti anche a causa di scelte politiche errate e molti padri di famiglia, pieni di dignità e di coraggio, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. A fronte di ciò, invece di capire come aiutare le fasce deboli della popolazione, si preferisce pagare con soldi pubblici consulenze che odorano di prebende, con 300 euro al giorno peraltro attraverso una procedura di bando pubblica discutibile in quanto modificata e riaperta più volte in modo anomalo“.

“Peggiori abitudini della vecchia politica”. Quanto invece all’aspetto più prettamente politico, “non possiamo che evidenziare come ormai troppo spesso questa amministrazione da un lato si giustifica con l’assenza di fondi per garantire i servizi pubblici essenziali (basti vedere come è ridotta la città, le sue strade) e dall’altro trova però i fondi quanto si tratta di elargire incarichi ben retribuiti alle persone più vicine”. “Questo atteggiamento – attacca il Partito Democratico – richiama le peggiori abitudini della vecchia politica, per la verità tutta concentrata intorno alla sindaca, che da un lato si perde in enunciazioni di belle parole e di buone intenzioni e dall’altro poi cura le solite clientele ed il solito metodo nebuloso che ha distrutto il nostro territorio”.

“Lotteremo per una politica libera”. “È ora di dire basta ad una politica che non sa guardare davvero all’interesse collettivo e speriamo in un sussulto di orgoglio da parte dei cittadini vibonesi che oggi assistono inermi ad uno spettacolo a dir poco desolante. Come Pd, da parte nostra – conclude la nota – cerchiamo di essere portatori di un metodo diverso e continueremo a combattere senza sosta per riaffermare il primato di una politica libera dai soliti lacci e lacciuoli, che sappia guardare con serietà al vero bene della città e dei cittadini”.