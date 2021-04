Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia diventa zona rossa. Dunque da stamani vigono nuove regole e divieti anti Covid, in particolare per limitare gli spostamenti delle vacanze di Pasqua. Rimangono comunque delle deroghe sulle seconde case e le visite a parenti e amici, nonostante alcune regioni (vedi la Liguria) si siano mosse in autonomia rispetto alle norme predisposte per tutto il territorio nazionale. Vediamo dunque cosa si può fare oggi, sabato 3 aprile 2021.

CONTINUA A LEGGERE QUI