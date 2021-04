Le previsioni meteo di domani, venerdì 2 aprile, annunciano l’ennesima giornata di caldo e sole in questa settimana santa dal sapore quasi estivo. Come anticipato, nel weekend di Pasqua ci sarà tuttavia un deciso cambio di rotta, per via di una perturbazione atlantica che provocherà maltempo unitamente a un crollo delle temperature.

Il team de iLMeteo.it scrive che superato il picco di caldo di giovedì 1 aprile, venerdì avremo comunque un ultimo sussulto dell’anticiclone africano, che regalerà generali condizioni di bel tempo su tutta Italia. Le poche segnalazioni degne di nota riguardano un aumento della nuvolosità diurna su Sardegna e coste tirreniche (senza pioggia), ed in serata su Triveneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria, con qualche occasionale precipitazione. I termometri continueranno a registrare valori fino a 25-27 gradi al Nord, come a Torino, Milano, Mantova, Trento, Padova, Bologna. Atteso invece qualche grado il meno al Centro-Sud, dove le massime andranno dai 17 gradi di Roma e Napoli ai 23 gradi di Firenze e Bari.

CONTINUA A LEGGERE QUI