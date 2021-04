Un altro aprile blindato. Cambia ancora la mappa dei colori dell’Italia e, in base all’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, alle otto Regioni e una Provincia autonoma che si trovano già in zona rossa (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento) si uniranno anche Valle d’Aosta, Calabria e Toscana. L’unica regione che può tirare un sospiro di sollievo è il Lazio, che da martedì passa nella fascia arancione e vedrà la riapertura delle scuole. Ma durerà solo 4 giorni: per Pasqua infatti – 3, 4 e 5 aprile – tutto il Paese tornerà a colorarsi di rosso (qui le regole). Il che vuol dire niente spostamenti, visite ad amici e parenti solo se si è in due, ma no ai passaggi da una regione all’altra. Sì alle seconde case, ma solo se non è in vigore un’ordinanza locale che ne impedisca l’accesso (qui le Regioni dove non si può andare).

