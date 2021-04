CORONAVIRUS ITALIA | 21.932 nuovi contagi e 481 morti

Roma, 2 aprile 2021 – Cala leggermente la curva epidemica, secondo i dati del nuovo bollettino, diffuso dal ministero della Salute, sulla situazione Covid in Italia, mentre tutto il Paese si prepara a una Pasqua in zona rossa e con rigidi divieti di spostamento anche verso le seconde case. Intanto migliora anche l’indice Rt nazionale, sceso da 1.8 a 0,98, che indica una riduzione dell’incidenza dei casi di Coronavirus. Dati che, nel caso del Veneto, significheranno il passaggio in zona arancione dalla prossima settimana. Resta però ancora allarmante il tasso di occupazione delle terapie intensive, che – sottolinea l’Istituto superiore di Sanità – a livello nazionale è “complessivamente in aumento e sopra la soglia critica” (al 41% contro il 39% della scorsa settimana).

Il bollettino Coronavirus del 2 aprile

Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21.932, contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154. Tanto che il tasso di positività rimane invariato, 6,6%. I decessi del giorno sono 481 (ieri 501), per un totale di 110.328 vittime da inizio epidemia. Tornano a salire le terapie intensive, dopo tre giorni di calo: +23 (ieri -29), 3.704 in tutto, mentre prosegue la lenta riduzione dei ricoveri ordinari, oggi 245 in meno (ieri -231), per un totale di 28.704. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+3.941), seguita da Campania (+2.057), Puglia (+2.044), Piemonte (+1.942), Lazio (+1.918) e Emilia Romagna (+1.830). I contagi totali sono 3.629.000. I guariti sono 19.620 (ieri 20.712), per un totale di 2.953.377. Ancora in salita il numero delle persone attualmente positive, 1.816 in più (ieri +971), e sono ora 565.295. Di questi, sono in isolamento domiciliare 532.887 pazienti.

