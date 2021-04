Dati ancora allarmanti, nonostante le chiusure. I positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 465 in Calabria a fronte di poco più di 3700 tamponi. Spaventoso il dato delle vittime: 12 i morti per un totale di 835 decessi dall’inizio della pandemia. Crescono di due unità le Terapie intensive, diminuiscono di altrettante i ricoveri nei reparti ordinari. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 176, Catanzaro 98, Crotone 85, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 93. Altra Regione o stato estero 1.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.300 (110 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 5.121 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.630 (9.267 guariti, 363 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2569 (58 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.463 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.461 (4.356 guariti, 105 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 977 (40 in reparto; 937 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.184 (3.130 guariti, 54 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 524 (16 ricoverati, 508 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.833 (3.763 guariti, 70 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.380 (83 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 12 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.727 (15.484 guariti, 243 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 51 (51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).