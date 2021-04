CORONAVIRUS ITALIA | 23.649 nuovi positivi e 501 morti

Roma, 1 aprile 2021 – Calano i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il nuovo bollettino del ministero della Salute conferma iltrend in calo della curva epidemiologica per quanto riguarda i nuovi contagi, ma anche sul fronte ricoveri e terapie intensive. Aumentano invece i morti: 501 contro i 467 di ieri.

Il bollettino Covid dell’1 aprile

Sono 23.649 i nuovi positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 23.904 (qui il bollettino completo del 31 marzo). Sono invece 501 le vittime in un giorno (ieri 467). Nelle ultime 24 ore i tamponi molecolari e antigeni sono stati 356.085 (ieri i test erano stati 351.221), per cui il tasso di positività resta sostanzialmente stabile: 6,6% (-0,2%). Per il terzo giorno consecutivo cala la pressione sugli ospedali: sono 3.681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri.

In crescita il numero degli attualmente positivi, 563.479 (+971), e dei dimessi/guariti, 2.933.757 (+20.712). Il numero totale delle vittime sale a 109.847, quello dei casi totali a 3.607.083. La regione che registra più casi è ancora una volta la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584), Puglia (2.369), Campania (2.258), Lazio (1.838) ed Emilia Romagna (1.809).

