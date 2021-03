Nuovi bandi e finanziamenti, lo “Sportello dei Cittadini” al fianco di imprese e associazioni

Fare impresa, in Calabria, si può. E dopo un anno in cui l’economia ha subito un duro colpo adesso è il momento di ripartire, innovare, investire. Ma come? Le opportunità ci sono: sono diversi i finanziamenti regionali, nazionali ed europei che possono dare una mano a singoli cittadini che vogliono avviare un’attività, a imprese che vogliono fare un passo in avanti, ma anche ad associazioni (tra cui quelle sportive, sia per le strutture che per realizzare progetti per i ragazzi) e enti pubblici. Il difficile sta nel saperli scovare e seguire tutte le relative pratiche burocratiche. Ed è qui che entra in gioco “Sportello dei Cittadini” di Fabio Signoretta.

Nessun compenso se non si ottiene il finanziamento

Precisiamo sin da subito un aspetto che, sappiamo, ha la sua importanza: Sportello dei Cittadini non si prende nessun compenso se la pratica non va a buon fine. In tutta la fase iniziale chiede soltanto le somme necessarie per pagare le spese vive, e solo ed esclusivamente nel caso si riesca a ottenere il finanziamento tratterrà una percentuale. Perché questa scelta? Perché Fabio Signoretta, in quello che fa, ci crede davvero. Il suo slogan, che ripete spesso, è “fare impresa si può”. Lui ha 25 anni, una laurea in Scienze delle Amministrazioni, un master di Management alla “Business School” del Sole24Ore, più vari corsi di Alta formazione in Progettazione. Oltre ad avere collaborato, proprio nell’ambito dei bandi nazionali ed europei, sia con consiglieri regionali che con diversi sindaci del territorio.

Aiuto costante in ogni fase

Sportello dei Cittadini si trova a Vibo Valentia, precisamente a Ionadi, e offre consulenza di finanza agevolata in tutta la Calabria (ha attualmente progetti in corso anche a Catanzaro, Soverato, Cosenza e non solo). “Fare impresa si può, le opportunità ci sono. Non è una sciocchezza – ci spiega – ma è possibile”. Ed è per questo che si occupa di progettazione e consulenza di finanza agevolata per cittadini, imprese, associazioni ed enti pubblici. Si tratta di un’assistenza a 360 gradi. La sua forza è esattamente questa: un aiuto costante, un accompagnamento continuo del cliente in tutte le fasi. Proprio perché ci crede e ci tiene, garantisce un’assistenza diversa da quella fredda e distaccata basata solo sulla presentazione dei documenti. Come? Ad esempio, se necessario, anche accompagnando personalmente i clienti nei colloqui con le banche o con gli investitori.

I servizi dello Sportello dei Cittadini

Nello specifico il servizio offerto da Sportello dei Cittadini copre:

– La fase della consulenza preliminare. Se hai un’idea e la vuoi trasformare in realtà Sportello dei Cittadini individua la misura più adatta, trova il bando migliore per il tuo caso e ti aiuta a partecipare per ottenere i finanziamenti. Con, inoltre, un costante monitoraggio dei bandi: appena esce quello che potrebbe essere utile al suo cliente lo informa e si avviano le pratiche;

– Analisi di mercato. Per le imprese che, ad esempio, vogliono studiare una diversificazione arrivando a occuparsi anche di altre attività per conquistare nuove fette di mercato. Si fa quindi un’analisi di mercato, della concorrenza, si valuta la fattibilità economica e si aiuta a partecipare ai bandi più utili per raggiungere lo scopo;

– Consulenza continua fino alla rendicontazione. Il supporto riguarda infatti ogni passaggio. Dalla fase preliminare alla presentazione domanda, arrivando alla rendicontazione dei soldi ricevuti e a tutti gli altri adempimenti burocratici. Un supporto in ogni fase per evitare (e se necessario risolvere) ogni inconveniente;

– Ci sono anche due collaboratrici che si occupano di Caf e Patronato, con tanto di guida alla formazione professionale: trovano i corsi di formazione più adatti alle specializzazioni che si vogliono conseguire. In aggiunta anche alla consulenza fiscale e amministrativa – come per la dichiarazione dei redditi – oltre alle domande per entrare nel mondo scolastico.

Tanti risultati già raggiunti

Molta pazienza ed estrema cura dei dettagli. Questi gli elementi con cui Sportello dei Cittadini di Fabio Signoretta ha già ottenuto importanti risultati, sia in ambito imprenditoriale (ad esempio grazie ai numerosi finanziamenti fatti arrivare ad imprese turistiche del Vibonese) che nel mondo delle associazioni (rivendica con soddisfazione, ad esempio, l’essere riuscito a ottenere i fondi per permettere a 100 ragazzi con reddito basso di frequentare gratuitamente per un anno una scuola calcio). Con gli aiuti post Covid saranno diverse le opportunità in gioco, alcune – pensiamo a “Resto al Sud” e “Self employment” di Invitalia – già attive sia a livello nazionale che regionale. Arriveranno poi numerosi altri finanziamenti, sia a fondo perduto che garantiti all’80% dallo Stato (che è un aspetto non di poco conto: se le cose dovessero andare male è lo Stato a garantire e non l’imprenditore con i propri beni).

Contattali per saperne di più

Se hai intenzione di ripartire, diversificare o ammodernare la tua attività, se vuoi ottenere finanziamenti pubblici, o se vuoi avviare nuove attività e interessanti progetti: rivolgiti allo Sportelli dei Cittadini. Non te ne pentirai! Contattali per saperne di più – per email (all’indirizzo vibovalentia@sportellodeicittadini.it) o per telefono (al numero 351 859 5899) – e seguili sulla loro pagina Facebook. Fare impresa si può, basta muoversi nella direzione giusta con le persone giuste: non perdere le occasioni migliori, rivolgiti a chi ci sa fare.