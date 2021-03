L’associazione Electa dona le mascherine alle Nazionali di volley under 17 presenti a Vibo

Vibo Valentia, a dispetto del Covid, non rinuncia alla grande occasione di ospitare un torneo internazionale ed ha accettato ugualmente la sfida di organizzare il Torneo Wevza. Dal 31 marzo al 4 aprile le nazionali Under 17, infatti, si affrontano per conquistare un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria, che saranno organizzati in Italia. Gli appuntamenti sono due: a Chiavenna (SO) si disputerà il torneo femminile, mentre a Vibo Valentia quello maschile. Le nazionali partecipanti saranno le stesse in tutti e due le competizioni: Italia, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Germania e Olanda.

Un’occasione straordinaria, che è anche – soprattutto! – un impegno organizzativo eccezionale, reso ancor più complicato dall’emergenza covid. La Fipav calabrese sta affrontando questa sfida, pur tra mille difficoltà, nel migliore dei modi grazie al team coordinato dal presidente regionale Carmelo Sestito. E, per venire incontro, alle tante emergenze che il covid procura, l’Associazione Electa ha deciso di offrire agli organizzatori un proprio contributo. “Una simile appuntamento rappresenta certamente un evento straordinario che si trasforma in una vetrina importante per l’intero territorio”, afferma Enrico Buonanno, presidente dell’Associazione Electa, che così spiega il perché dell’iniziativa.

“Electa è un’associazione che, nata come supporto organizzativo di ViBook, vuole dedicare il proprio impegno ai grandi eventi, non solo culturali, che si realizzano nel territorio. Coerentemente con il nostro spirito operativo – aggiunge Enrico Buonanno – abbiamo pensato di dare una mano agli organizzatori con un’iniziativa che, se da un lato prova a venire incontro alle esigenze organizzative in tempo di covid, dall’altro vuole essere un’azione concreta che rappresenti il nostro “benvenuto” ai giovani atleti delle nazionali europee giunte in città per partecipare al torneo”. In attesa dell’arrivo di tutte le formazioni che animeranno questo torneo continentale Wevza, da qualche giorno è già a Vibo Valentia la nazionale italiana Under 17 guidata dal tecnico federale Monica Cresta che sta portando avanti il programma di lavoro che li condurrà sino alla qualificazione europea. E così, d’accordo con il presidente regionale Fipav, Carmelo Sestito, i soci di Electa si sono presentati presso la palestra dell’Alberghiero dove la nazionale italiana era impegnata nell’allenamento per consegnare agli organizzatori oltre cinquemila mascherine, dispositivo indispensabile ed obbligatorio per il contenimento dei contagi, che saranno distribuiti a quanti parteciperanno a questo appuntamento internazionale a Vibo Valentia.

“Un dono simbolico – ha dichiarato il presidente di Electa, che per l’occasione era accompagnato da alcuni componenti del direttivo (Patrizia Venturino ed il vice presidente Maurizio Bonanno) – che vuole testimoniare il calore umano ed il valore dell’ospitalità che come sempre ci appartiene, ma che questa volta non potrà essere espresso come la gente di Calabria è usa fare, a causa delle restrizioni che obbligheranno a giocare questo torneo internazionale senza la presenza del pubblico”.

Il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, dal canto suo, ha voluto organizzare l’Associazione Electa per la donazione: “È un dono particolarmente gradito. Un gesto che pone la Calabria al centro dell’attenzione nazionale, a conferma della generosità che sappiamo sempre testimoniare. Non è facile organizzare un evento del genere ed ancora di più in queste condizioni, ma il territorio sta rispondendo bene anche per le strutture sportive messe a disposizione delle Nazionali. Queste mascherine sono per noi utili ed importanti”.