Vaccinazione, la Calabria si conferma all’ultimo posto

Calabria sempre all’ultimo posto in Italia per la somministrazione dei vaccini contro il Covid. Sono 9.210.893 le dosi finora somministrate in Italia. Il dato è contenuto nell’ultimo dato aggiornato nel report online del Governo. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 2.920.070. Con riferimento alle regioni, nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate la Calabria è ultima con il 75,4% (somministrate 237.869 dosi sulle 315.490 consegnate), poco meglio fanno la Sardegna e Liguria (76,8%%), le migliori performance sono invece quelle della Provincia autonoma di Bolzano (93,5%) e il Molise (87,9%), la media nazionale è 84%.

In Calabria le dosi sono state somministrate a 75.824 operatori sanitari, 2.351 personale non sanitario, 17.226 ospiti di strutture residenziali, 63.723 over 80, 10.640 forze armate, 10.734 personale scolastico, altro 57.371.