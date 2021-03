CORONAVIRUS ITALIA | 19.611 nuovi contagi e 297 morti

Roma, 28 marzo 2021- Si sfiorano ancora i 20mila casi nel bollettino di oggi sull’epidemia da Coronavirus in Italia, mentre aumentano le terapie intensive e i ricoveri. Da domani nuove Regioni cambiano colore, con le conseguenti restrizioni anti-Covid, e si va verso un aprile blindado (qui le regole giorno per giorno), compresi i giorni di Pasqua, rigorosamente rossi. Ma dal 7 aprile niente via libera: l’andamento della curva porta il governo a seguire infatti la linea del rigore e il nuovo Decreto Covid non prevede, almeno fino al 30 aprile, zone gialle.

Covid, il bilancio del 28 marzo

Sono 19.611 i nuovi positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.532.057. Ieri i casi erano stati 23.839. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno (380 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933. Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici per il Covid effettuati nell’ultima giornata e il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a ieri quanto era al 6,6%. Sono 3.679 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid, 44 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 217 (ieri erano stati 264). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.701 persone, in aumento di 80 unità rispetto a ieri. Con quelli di oggi, diventano 3.532.057 i casi totali di Covid in Italia. Gli attualmente positivi sono 573.235 (+1.357), mentre 540.855 sono le persone in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono 2.850.889, con un incremento di 17.950 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (3.520), seguita dall’Emilia-Romagna (2.137), Campania (2.095), Lazio (1.836) e Puglia (1.788).

CONTINUA A LEGGERE QUI