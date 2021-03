CORONAVIRUS CALABRIA | Diminuiscono i nuovi casi (+366) con meno tamponi, altri 5 morti

Meno tamponi e meno nuovi contagi da Coronavirus in Calabria. Sono infatti 366 i nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore, riporta il bollettino quotidiano della Regione, a fronte di 2.123 persone sottoposte a tampone (ieri erano stati 508 con 3.086 soggetti testati). I casi confermati oggi sono così suddivisi: 192 in provincia di Cosenza, 61 in quella di Reggio Calabria, 57 nel Crotonese, 38 nel Catanzarese e 18 in provincia di Vibo Valentia. I nuovi guariti sono solo 86, con gli attualmente positivi che salgono così a 10.302.

Ricoveri e decessi. Le Terapie intensive sono ancora alte, a quota 36, ma in calo di un’unità rispetto a ieri. In aumento invece i pazienti nei reparti Covid, oggi 377 (+16). Registrati poi altri 5 morti – 2 nel Cosentino e nel Reggino, 1 nel Vibonese – che portano il totale da inizio pandemia a 800.

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.049 (99 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 4.886 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.261 (8.925 guariti, 336 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.398 (60 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all’AOU Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 2.294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.226 (4.118 guariti, 108 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 920 (33 in reparto; 887 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.954 (2.904 guariti, 50 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 583 (15 ricoverati, 568 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.679 (3.610 guariti, 69 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.302 (73 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 14 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.379 (15.142 guariti, 237 deceduti).

– Altra regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).