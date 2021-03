Vibo, incontro per approvazione progetto Eiponieon Venus

Si è tenuta stamani la riunione per l’approvazione del progetto preliminare proposto dal comitato Eiponieon Venus per la riconversione del sito ex Italcementi di Vibo Marina. All’incontro hanno partecipato il presidente Igi Investimenti Group, Giuseppe Incarnato ed i rappresentanti del gruppo bancario Accelera Hub, il presidente Alfonso Grillo e i membri del comitato promotore Eiponieon Venus.

Ad aprire l’incontro Alfonso Grillo che ha sottolineato le caratteristiche intrinseche della cittadina tirrenica, e del ruolo che la stessa riveste nel contesto della costa degli Dei, sia per la sua posizione geografica, ma soprattutto per la naturale vocazione turistica. “Vibo Marina può costituire il trampolino di lancio non solo per la provincia di Vibo Valentia ma per tutta la Calabria – ha detto Grillo- e arricchire la proposta turistica di un area di interesse globale”. Grillo ha ribadito poi il continuo impegno del comitato nelle fasi successive che seguiranno, e nelle prossime settimane attiverà una serie di interlocuzioni e incontri con tutti i soggetti istituzionali Comune, Provincia Vibo Valentia, Regione Calabria, Confindutria e Union Camere, allo scopo di innescare meccanismi di collaborazione e procedere speditamente alla realizzazione di un progetto di interesse collettivo dai risvolti importanti sul territorio.

Nel suo intervento Giuseppe Incarnato ha voluto confermare ai partecipanti che, Eiponion Venus, con lo stanziamento di 35 ml di euro, farà parte di un pacchetto di interventi di sviluppo, di respiro nazionale, che Igi Investimenti Groups ha deciso di finanziare. Incarnato ha quindi fornito al comitato indicazioni sui prossimi obblighi, stabilendo un cronoprogramma di azioni comuni per espletare nel più breve tempo possibile tutte le procedure che porteranno alla cantierizzazione del progetto.